برئاسه السديري.. وفد سعودي في الضفة الغربية لأول مرة منذ 30 عاماً

وتعد هذه الزيارة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت الخارجية الفلسطينية وتنفيذية منظمة التحرير قد رحبتا في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الإثنين، بالزيارة التي سيقوم بها سفير المملكة للضفة الغربية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ: "إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية للرئيس محمود عباس".

وأعلن في آب/أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.