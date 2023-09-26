برئاسه السديري.. وفد سعودي في الضفة الغربية لأول مرة منذ 30 عاماً
وصل وفد سعودي رسمي بقيادة السفير غير المقيم القنصل العام في القدس نايف السديري، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية، في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 30 عاماً.
وغرد السفير السعودي نايف السديري عبر منصة "إكس" قائلاً: "من دولة #فلسطين الحبيبة #ارض_كنعان اجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد".
وأرفق السفير السعودي السديري تغريدته تلك بصور تجمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" مع العاهل السعودي الملك سلمان، في إحداها، وفي الأخرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتعد هذه الزيارة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت الخارجية الفلسطينية وتنفيذية منظمة التحرير قد رحبتا في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الإثنين، بالزيارة التي سيقوم بها سفير المملكة للضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ: "إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية للرئيس محمود عباس".
وأعلن في آب/أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.