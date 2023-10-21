100 ألف متظاهر يجوبون لندن تضامنًا مع غزة

شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة لدعم الفلسطينيين بوسط لندن، اليوم السبت، جابت أنحاء العاصمة البريطانية؛ للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة التي تتعرض للقصف منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل قبل أسبوعين.

وتحرك المتظاهرون مرددين "حرروا فلسطين"، ورافعين لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج 10 داوننج ستريت حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة، التي رفعت شعار (المسيرة الوطنية من أجل فلسطين) ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين، بنحو 100 ألف.