حرب غزة.. دعوى أمام "الجنائية الدولية" بشأن جرائم حرب بحق صحفيين

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، اليوم، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء في بيان للمنظمة: "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في القضية.