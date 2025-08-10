مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعقد اليوم مؤتمراً صحفياً هو الأول بعد إقرار خطة غزة

العالم العربي

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الغلاف بسبب صاروخين من غزة

القبة الحديدية المصدر: رويترز
فريد كمال
10 أغسطس 2025، 10:38 ص

دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، (كفار عزاة وناحال عوز)، بعد رصد تسلل صاروخين من شمالي غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "جرت محاولات اعتراض، ويجري فحص نتائجها، ولم يؤكد اعتراضهما، ولم يكشف أيضًا عن مكان سقوطهما، وهل تسببا في خسائر وأضرار.

 وأضاف لاحقًا، أن الصاروخين تم إطلاقهما من شمالي قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، كاتت دوّت صفارات الإنذار، يوم الخميس الماضي، في مستوطنة نير عام إثر إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش وقتها اعتراض الصاروخ، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.
 
 
 
 
 
 
 

