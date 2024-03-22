الغارديان: تحول "طفيف" في الموقف الأمريكي تجاه غزة

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مشروع القرار الأخير الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بقطاع غزة، يمثل تحولاً طفيفاً في الموقف الأمريكي.

وبحسب صحيفة الغارديان، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع المفاوضات بشأن الرهائن في قطر، حيث من المتوقع أن يجتمع كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية، مؤكدة أن هذا القرار أيضًا يعد بمثابة محاولة من جانب إدارة بايدن لاستعادة المصداقية الدولية، وإصلاح العلاقات مع الحلفاء بعد استخدام حق النقض في قرار سابق للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة أنه في البداية، أكدت الولايات المتحدة على أهمية صفقة الرهائن قبل وقف إطلاق النار، ولكن بعد مرور شهر، ومع عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات ومواجهة غزة لمجاعة تلوح في الأفق، يبدو الموقف الأمريكي قد أصبح متساهلاً على نحو متزايد.

ويشدد مشروع القرار الجديد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية، على الرغم من أنه يحتفظ ببعض الغموض فيما يتعلق بالارتباط بصفقة الرهائن.