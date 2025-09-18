ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

الجوع ينكّل بالغزيين وحصيلة الضحايا إلى ارتفاع
مشهد من المجاعة في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم الخميس، 4 حالات وفاة، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 435، من بينها 147 طفلا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا".

ومنذ إعلان (IPC)، سُجلت 157 حالة وفاة، من بينهم 32 طفلا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

