الحزب الحاكم في الجزائر ينتخب عبدالكريم بن مبارك أميناً عاماً

أانتخب في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، وبالأغلبية المطلقة، عبدالكريم بن مبارك أميناً عاماً لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر.

وزكى أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بن مبارك ( 64 سنة) والذي درس الفيزياء بعد تخرجه من جامعة "هواري بومدين" كمهندس في الهندسة المدنية.

وأكد الأمين العام الجديد للحزب في كلمة له "ضرورة فتح صفحة جديدة وتجاوز الصراعات والنزاعات داخل صفوف الحزب".

يشار إلى أن آخر مؤتمر عقده الحزب الحاكم كان نهاية أيار/مايو 2015، حيث أعلن حينها تزكية عمار سعداني أمينا عاماً للحزب قبل أن تتم الإطاحة به لاحقاً.