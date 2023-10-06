مستوطن إسرائيلي يقتل شابًا فلسطينيًّا في حوارة جنوب نابلس

قُتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 .

وكان الشاب الفلسطيني "لبيب ضميدي" أُصيب بجروح حرجة برصاص مستوطن في القلب مباشرة، خلال تصدي المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، لهجوم المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين، طوال ليلة أمس الخميس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت الشاب المصاب من حوارة إلى مستشفى "رفيديا" في نابلس.

وأضافت أن 25 مواطنًا بينهم 4 أطفال أُصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيّل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيًّا، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على أحد طواقمها، ومنعت طواقمها من تقديم الإسعاف له.