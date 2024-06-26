ميليشيا الحوثي تحتجز 4 طائرات في صنعاء وتمنع عودة الحجاج إلى اليمن

كشف وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي تحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي، مخصصة لإعادة الحجاج إلى اليمن.

وقال محمد بن عيضة شبيبة، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "الحوثي يحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء".

وأضاف: "أؤكد على جميع الوكالات بقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات إن شاء الله، ويُمنع على أي وكالة نقل حجاجها إلى المطار".

وتابع: "أرجو من حجاجنا الكرام الاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وأحيطهم علماً أن قيادة الدولة والحكومة توليان هذه الموضوع مع الأشقاء في المملكة عناية خاصة ومتابعة سريعة".