الجيش الإسرائيلي يغتال فلسطينيين ويعلن إحباط هجوم على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف خلية تتبع حركة الجهاد الإسلامي كانت تستعد لتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية على حدود قطاع غزة، فيما قالت مصادر إنه اغتال فلسطينيين اثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، إن "مقاتلة تابعة له استهدفت خلية من مطلقي قذائف مضادة للدروع في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

بدوره، قال مصدر في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس: "استشهد مواطنان في قصف جوي لمركبة مدنية، في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، وتم انتشال جثتيهما متفحمتين ونقلتا إلى مستشفى ناصر في خان يونس".

ولفت إلى أنه وصل إلى المستشفى أيضا؛ نتيجة استهداف السيارة، "مصابان بجروح متوسطة"، فيما ذكر شهود أن السيارة التي "تعرضت لقصف بصاروخ واحد على الأقل احترقت كليا".