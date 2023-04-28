مقتل فتى فلسطيني بنيران جنود إسرائيليين قرب بيت لحم

قتل فتى فلسطيني، اليوم الجمعة، بإطلاق نار من جنود إسرائيليين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، "باستشهاد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة تقوع".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات على الفور.

يأتي ذلك غداة مقتل فلسطيني آخر برصاص جنود إسرائيليين.