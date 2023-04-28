مقتل فتى فلسطيني بنيران جنود إسرائيليين قرب بيت لحم
قتل فتى فلسطيني، اليوم الجمعة، بإطلاق نار من جنود إسرائيليين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، "باستشهاد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة تقوع".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات على الفور.
يأتي ذلك غداة مقتل فلسطيني آخر برصاص جنود إسرائيليين.
وتحدث الجيش الإسرائيلي في هذا السياق عن "محاولة دهس بسيارة" في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ويشهد النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين تصاعدًا في أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري.
ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بنحو مائة فلسطيني و19 إسرائيليًا وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدت استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين، من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.