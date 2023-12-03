خلافات عميقة.. هل تغير الموقف الأمريكي من دعم إسرائيل؟

تسود مخاوف من مرحلة جديدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل تغيّر الموقف الأمريكي تجاه الصراع، رغم الدعم الذي يصفه المراقبون بـ"غير المحدود"، وهو ما ظهر جليًّا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، خلال الفترة الماضية؛ إذ شددوا على أن "واشنطن تريد أن يحكم الفلسطينيون غزة".

ولعل الخلاف، بشأن كيفية إدارة المرحلة الثانية من الحرب على غزة عسكريًّا وسياسيًّا وتقويض فرص حل الدولتين وتوسيع دائرة الصراع، الذي ظهر واضحًا خلال اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع حكومة بنيامين نتنياهو، يؤكد احتمالية تغير الموقف الأمريكي من الحرب.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن بلينكن، أن "واشنطن لا تريد أن ترى إسرائيل تُعيد السيطرة على قطاع غزة أو تحاصره أو تقلص مساحته، أو تدفع سكان القطاع إلى الفرار نحو سيناء المصرية".

تغير ملموس

الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأمريكية، الدكتور عمرو عبدالعاطي، يرى أن "ثمة تغييرًا في الموقف الأمريكي، وإنْ كان محدودًا، إلا أنه يبقى ملموسًا إلى حد كبير، في ضوء العديد من المستجدات، أبرزها التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن رغبتهم في تهدئة وتيرة الصراع".

وتُمثّل تهدئة الصراع هدفًا إستراتيجيًّا أمريكيًّا، خصوصًا أن الولايات المتحدة لا ترغب في العودة مجددًا إلى دائرة التدخل المباشر في منطقة الشرق الأوسط، بعد سلسلة من الانسحابات خلال السنوات الماضية، بدءًا من الانسحاب من سوريا والعراق، وحتى مناطق أخرى على غرار أفغانستان، وفق تقدير عبدالعاطي.

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "التغيير في الموقف الأمريكي ظهر في الخطاب الرسمي الذي تحوّل من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها إلى تأييدها المبادرات التي تبنتها مصر وقطر نحو الهدنة والعمل على تمديدها، بالإضافة إلى مواقف الحزب الجمهوري، الذي يمتلك أغلبية الكونجرس، بعدم تقديم دعم عسكري غير محدود لتل أبيب".

قلق أمريكي

عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية للقتال.

ورغم الإصرار الأمريكي على إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس مهما استغرق من وقت، تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في جنوب غزة إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأبلغ بايدن، نتنياهو بضرورة إجراء المزيد من المناقشات بشأن الخطط الميدانية للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة قبل تنفيذ أي عملية، وهو ما وافق عليه نتنياهو، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ووضعت الحكومة الإسرائيلية العديد من مؤيديها من الدول الأوروبية في مأزق، بعد سقوط آلاف القتلى من النساء والأطفال، وفق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أحمد هارون، الذي أشار إلى أن "هذا الأمر دفع العديد من المسؤولين للخروج بتصريحات لوكالات أنباء عالمية، بشأن ما تُشكّله الحكومة الإسرائيلية من عبء عليهم".

أهداف اقتصادية

يرى الخبراء أن "المواقف الغربية من الصراع في غزة، لا تنفصل عن معادلات المنافسة بين العديد من الدول، منها التنافس الأمريكي الصيني، والصراع الحالي بين الغرب وروسيا، الذي ظهر جليًّا في أوكرانيا، وهو ما أسهم في تغيير المواقف بصورة ملحوظة تجاه الصراع".

وأرغمت حرب غزة الولايات المتحدة على تحويل الوقت والجهد والموارد بعيدًا عن أوكرانيا؛ ما تسبب في انتقادات داخلية حادة لإدارة بايدن التي قدَّمت دعمًا عسكريًّا وسياسيًّا "غير محدود" لإسرائيل.

ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور رأفت محمود، أن "مواقف أمريكا والغرب شهدت إرباكًا ملموسًا خلال فترات الصراع، بعدما فرضت الأحداث العسكرية واقعًا جديدًا على الصعيد المحلي والدولي".

ويشير أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "التأييد المطلق لإسرائيل ارتبط بأهداف اقتصادية متعلقة بالممرات التجارية، التي تصب في مصلحة منافسيهم الدوليين، منها مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي وجدت صدى عربيًّا كبيرًا، والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ ما تسبب في زيادة نفوذ القوى الصاعدة".

إلا أن التغيير في المواقف، يأتي لأسباب عديدة، أبرزها التعامل "غير الحكيم" للحكومة الإسرائيلية مع إدارة الصراع العسكري والسياسي مع حماس، بالإضافة إلى أن تصريحات نتنياهو بأن الحرب ستؤدي إلى تغييرات جذرية جيوسياسية في الشرق الأوسط، جعلت الدول الأوروبية تغير من موقفها، بحسب رؤية محمود.

إحياء حل الدولتين

أسهمت المشاهد المأساوية في غزة التي ظهرت بنحو واضح للجميع، بتغيير المواقف الغربية، وفق أستاذ العلوم السياسية، الدكتورة هدى راغب، التي أشارت إلى أن "المشاهد التي أذاعتها وسائل الإعلام الدولية دفعت العالم نحو تغيير مواقفه الرسمية".

وأضافت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المواقف الأمريكية والغربية تحوّلت نحو الحلول السياسية للأزمة عبر إحياء حل الدولتين، وهو ما ترفضه إسرائيل"، مشيرة إلى أن "اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أسهم في تراجع موقف إدارة جو بايدن".

وقبل انتهاء الهدنة المؤقتة وعودة القتال مجددًا، تعهد نتنياهو بأن تستمر الحرب حتى تحقيق هدفه المتمثل في القضاء على حماس، واُستؤنفت الغارات الجوية في مختلف أنحاء غزة مرة أخرى؛ ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن "إسرائيل تتقبل بنحو متزايد المناشدات الأمريكية لتعديل خططها الحربية"، وكجزء من هذا التحول، تدرس تل أبيب تقييد العمليات القتالية في مناطق معينة من غزة لحماية المدنيين، بدلًا من محاولة نقل أعداد كبيرة منهم إلى منطقة آمنة محددة، وفق "نيويورك تايمز".