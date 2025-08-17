ما حقيقة تسميم خزانات مياه الشرب في العراق؟

نفت محافظة بغداد، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة، بشأن وجود مياه ملوثة بالسم في العاصمة، خاصة في قضاء "أبو غريب"، عقب مزاعم عن إلقاء القبض على إرهابيين قاموا بتسميم خزانات مياه الإسالة.

وأشارت المحافظة إلى أن ما أُثير من معلومات مغلوطة يهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وضرورة التثبت من الجهات الرسمية المعتمدة كمصدر وحيد للمعلومة الدقيقة.

وفيما يتعلق بالشكوك التي أُثيرت في وقت سابق بشأن صلاحية المياه في منطقة محددة ضمن ناحية "عكركوف"، أوضحت المحافظة أن مديرية الماء قامت باتخاذ إجراءات وقائية احترازية.

بدورها، نفت قيادة عمليات بغداد، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تحذيرات لسكان قضاء أبو غريب على خلفية مزاعم حول إلقاء القبض على إرهابيين قاموا بتسميم خزانات مياه الإسالة.