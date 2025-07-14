تركيا تعلق على أحداث السويداء السورية

أعربت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، عن أملها بأن "تنهي الحكومة السورية أحداث العنف"، التي تشهدها محافظة السويداء، جنوبي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي: "حول أحداث العنف التي وقعت في جنوبي سوريا نأمل أن تنهي الحكومة السورية أحداث العنف التي وقعت في جنوبي سوريا في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار على المستوى المحلي، وأن تتم إعادة إرساء الأمن".

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وأضاف كتشلي عبر منصة "إكس": "ينبغي في هذه العملية إعطاء الأولوية لسيادة سوريا ووحدتها".

ولفت إلى أن "تركيا ستواصل مع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي، دعم جهود تعزيز الاستقرار ومساعي التوصل إلى توافق في سوريا".

وتقدمت القوات الحكومية السورية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مساء الاثنين بعد معارك أوقعت نحو 100 قتيل.

وتعيد هذه الاشتباكات التي بدأت الأحد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، منذ وصولها إلى الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

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وتواصلت الاثنين الاشتباكات في الريف الغربي للمحافظة ذات الغالبية الدرزية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أنها تدور "بين مجموعات عشائر البدو وعناصر وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، ومسلحين دروز من أبناء السويداء من جهة أخرى".