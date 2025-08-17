إسرائيل على "صفيح ساخن" والحكومة صامتة.. ما مصير الرهائن؟ (فيديو وصور)

امتلأت الساحات والشوارع في إسرائيل بآلاف المتظاهرين، خلال الساعات الأخيرة، بعد أن بدأت فعاليات يوم الإضراب في السادسة والنصف صباح اليوم، وذلك في إحياء رمزي لوقت هجوم 7 أكتوبر، دعماً لأسر الرهائن الذين يطالبون بإعادتهم فوراً، وسط تساؤلات عن مصير الرهائن وما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستُحدث فرقاً.

ومع مرور الوقت، اشتعلت وتزايدت التظاهرات وتجمع المتظاهرون في ساحة الرهائن، ورفعوا علماً إسرائيلياً ضخماً عليه صورهم (الرهائن)، ثم أغلقوا لاحقًا طرقًا رئيسية، منها طريق أيالون، والطريق السريع 1، والطريق السريع 6، والطريق السريع 4.

فيما هاجم عدد من قيادات الائتلاف الإضراب، وفي المقابل دعمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ والمعارضة.

بينما كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة "إكس": "يستيقظ شعب إسرائيل هذا الصباح على حملة شريرة وضارة تدعم حماس، التي تدفن المختطفين في الأنفاق وتحاول إجبار إسرائيل على الاستسلام لأعدائها".

كما هاجم رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من الليكود)، المتظاهرين بشدة، وكتب: "بدأت أعمال الشغب الداعمة لحماس. إذ يحرق الإسرائيليون البلاد في محاولة لمنع تدمير حماس".

ووفق التقارير العبرية والقنوات والمواقع التي تنقل فعاليات الإضراب على الهواء مباشرة، من المرتقب نهاية اليوم قيام مظاهرة مليونية، يشارك فيها كل العائدين من غزة، وأسر الرهائن الأحياء والأموات وأسر من سقطوا في هجمات 7 أكتوبر، وقيادات من المعارضة والجهات المشاركة في الإضراب.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة طوارئ غير تقليدية، محذرة من أي انفلات، ومنها الحرائق وكسر مساحات التظاهر أو الاشتباكات، خاصة أن هناك مظاهرات كثيرة ستقام أمام منازل رئيس الحكومة ووزرائه ونواب بارزين، في حصار كبير للقيادة السياسية بإسرائيل التي ترفض التجاوب معهم.

وتقول أسر الرهائن إنهم مرعوبون من خطورة احتمال مقتل أبنائهم، وسط غضب من رئيس الوزراء الذي لم يتحدث في ظهوره الأخير عن الرهائن القتلى الثلاثين، مؤكدين أنهم يريدون بالإضراب والمظاهرات الكبيرة والكثيرة حول البلاد، وكسر ما أسموه بحالة اللامبالاة.

وأعلنت الكثير من المصانع والشركات والبلديات أنها ستسمح لموظفيها وعمالها بالانقطاع اليوم عن العمل، دعما لموقف أسر الرهائن، رغم عدم مشاركة اتحاد العمال (الهستدروت) في الفعاليات.

وبحسب أسر الرهائن، سيهتف ملايين الإسرائيليين اليوم، بالصوت والأقدام، في كل التقاطعات، والساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مكان: "أعيدوهم الآن!".

ووجهت عائلات الرهائن دعوات شخصية للعديد من كبار المسؤولين الحكوميين للحضور في الميدان.

وتشارك مؤسسات متنوعة، في الإضراب منها نقابة الأطباء، والسلطات المحلية، والجامعات، ومقر شركة التكنولوجيا المتقدمة، واتحاد الصناعيين، وغيرها.

كما تُقام المظاهرات عند التقاطعات في أنحاء البلاد، وتسير مواكب السيارات في الشوارع الرئيسية.

وستُقام فعاليات طوال اليوم في ساحة "هاتوفيم" الداعمة للرهائن.

وفي الساعة الثامنة مساءً، سيُقام تجمع عام أمام مبنى "كيريا" حيث مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

ونجح المتظاهرون بالفعل في إغلاق الطريق السريع 75 نهلال بشكل متقطع في جميع الاتجاهات، والطريق السريع 65 مفترق منشيه مغلق في جميع الاتجاهات، والطريق السريع 34 مفترق شعار هنيغف مغلق بشكل متقطع في جميع الاتجاهات، والطريق السريع 4 مفترق زخرون مغلق في كلا الاتجاهين، والطريق السريع 443 مفترق شيلات مغلق بشكل متقطع في جميع الاتجاهات.

وبالتوازي مع هذه المظاهرات في عشرات التقاطعات، وتوزيع الشرائط الصفراء على السائقين، ستتجمع المظاهرات أمام منازل أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم.

كما شاركت مسيرة للأطباء "المعاطف البيضاء" بالزي الأبيض إلى ساحة الرهائن.

ومن المتوقع انطلاق مبادرة "البوق الإسرائيلي"، حيث ستُطلق أبواق السيارات في جميع أنحاء البلاد لمدة دقيقة تضامنًا مع الرهائن.

ومن هناك، ستنطلق عشرات المواكب من جميع أنحاء البلاد إلى محطة قطار سافيدور، في طريقها إلى التجمع المركزي الذي سيُقام في الساحة الساعة الثامنة مساءً، وستحضره عائلات الرهائن بالإضافة إلى الناجين من الأسر وعائلات القتلى.

في محيط غلاف غزة، من المتوقع أن تسير قوافل الجرارات والمعدات الزراعية على طول الطريق السريع 232، والطريق السريع الدموي.

كما ستعلن مستوطنتا شاعر هنيغف وإشكول إضرابًا شاملًا.

ويُعدّ هذا أول تحرك احتجاجي كبير منذ عودة معظم مستوطنات للحياة، وفق موقع "بحدراي حريديم".