حماس تعلن تسليم ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، أنها سلمت الوسطاء ردها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل.

وجاء في بيان مقتضب، نشرته الحركة عبر حسابها في "تلغرام": "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار" في غزة.

ولم يقدم بيان "حماس" أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

يأتي إعلان حركة "حماس" في ظل ترقب عالمي لردها على مقترح التهدئة الأخير، في ظل اجتماعات يقودها المبعوث الأمريكي لإبرام اتفاق.