بلينكن في المنطقة لمنع "اتساع رقعة النزاع"

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة جديدة في المنطقة تركز على قضايا منها أهمية منع اتساع الصراع المشتعل في غزة.

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن سيغادر، اليوم الخميس، لبدء جولة تشمل 5 دول عربية، والضفة الغربية، وتركيا، واليونان، بالإضافة إلى محطته المعلنة سابقًا إسرائيل.

وأفاد الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".

وقال ميلر إنه سيناقش أيضًا "منع اتساع رقعة النزاع"، بعد أيام على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة إسرائيلية في لبنان وبينما يستهدف المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران سفنًا في البحر الأحمر.