تقرير: إسرائيل أبلغت البيت الأبيض قبولها مقترح نشر قوات دولية في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية حمَّلت منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكغورك، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، تتضمن موافقتها على نشر قوات دولية بقطاع غزة في أعقاب نهاية الحرب، التي دخلت شهرها الثاني.

وزار بريت ماكغورك، إسرائيل الثلاثاء، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين آخرين، للتباحث بشأن ملف الحرب على غزة، والمفاوضات الجارية بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة في تقرير الخميس، إن الرسالة التي نقلتها الحكومة الإسرائيلية عبر مستشار الرئيس الأمريكي تنص على أنها "توافق على أن من يسيطر على غزة في أعقاب الحرب هي قوات دولية".

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اجتمعوا مع ماكغورك حددوا له الأسباب التي تجعلهم يرفضون عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين أخبروا المنسق الأمريكي أن "السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي لا يمكنها أن تعود للسيطرة على قطاع غزة".