الأردن والإمارات يطالبان بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الخطير في غزة
أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير في قطاع غزة.
وأكد الجانبان كذلك على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، لضمان إيصال المساعدات الإغاثية من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها بهذا الشأن، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.
جاء ذلك، خلال مباحثات عقدها الزعيمان، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحثا خلالها آفاق العلاقات بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون الإستراتيجي، والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر تقدمًا، ونماءً، وازدهارًا.
وأكد الزعيمان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أهمية "تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع"، وشددا على "حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقًا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب".
وتناول العاهل الأردني التطورات الجارية في المنطقة، لافتًا إلى أن "فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع"، مثمنًا جهود دولة الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.