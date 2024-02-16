الخزانة الأمريكية: العقوبات على الحوثيين تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية دخول العقوبات الأمريكية على ميليشيا الحوثي حيز التنفيذ، اليوم الجمعة؛ بسبب مسؤوليتها عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت الحكومة الأمريكية قد قالت، الشهر الماضي، إنها ستعيد إدراج الميليشيا على قائمة الجماعات الإرهابية، في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، وأثارت قلقا من حدوث تضخم على مستوى العالم.

كما عمّقت المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.