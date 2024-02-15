"وول ستريت جورنال": إسرائيل تواجه ضغطًا هائلًا للبقاء بعيدًا عن رفح

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إسرائيل تواجه "ضغطًا هائلًا" للبقاء بعيدًا عن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الضغط الدبلوماسي على إسرائيل للبقاء بعيدًا عن رفح، وهي الحصن الأخير لحركة حماس، أصبح هائلًا من البيت الأبيض وأوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في وقت تُصعّد فيه ميليشيا حزب الله هجماتها وتحذيراتها.

وأشارت إلى أن "الحجة القائلة بوجود عدد كبير جدًّا من المدنيين في رفح، ولا يمكن لإسرائيل محاربة الإرهابيين الموجودين بينهم، تستحوذ على جوهر عقيدة حركة حماس العسكرية وتنحني لها".