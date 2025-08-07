20 قتيلا في غزة بينهم منتظرو مساعدات بقصف إسرائيلي

قُتل وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بنيران وقصف القوات الإسرائيلية في بضع مناطق في قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) بـ"استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلتان في قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الصالحي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضافت أن "أربعة مواطنين آخرين استشهدوا إضافة إلى عدد من الإصابات في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

ووفق الوكالة، "استشهد مواطن وزوجته وأبناؤه جرّاء قصف الاحتلال منزلهم في المعسكر الغربي غرب مدينة خانيونس، كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة في محيط صالة دريم غرب المدينة، إضافة إلى استشهاد مواطنتين إثر قصف مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خانيونس".

وأشارت إلى "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، جرّاء استهدافهم من قِبل جيش الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية".