أزمة سلاح "حزب الله".. تهديد إسرائيلي بضربة عسكرية مرتقبة ضد لبنان

كشفت تقارير لبنانية عن تهديدات وجّهت من جانب إسرائيل إلى لبنان، بتنفيذ ضربة عسكرية مرتقبة يجري الإعداد لها، بسبب أزمة سحب سلاح ميليشيا "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقالت مصادر سياسية رفيعة، إن هناك رسائل تحذيرية تصل إلى لبنان، حول إمكانية إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة عسكرية، في الأيام المقبلة، وفق ما نقلته قناة "الجديد".

وأشارت المصادر الرفيعة إلى أن الهدف من تلك الرسائل التحذيرية هو ممارسة الضغط على لبنان من أجل تنفيذ شروط حصر السلاح.

بالتزامن مع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة للقناة: إن لبنان تلقى أيضًا رسائل دولية تؤكد رفض مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحظى بموافقة "حزب الله"، وأن هناك إصرارًا على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملًا وعاجلًا.

وأوضحت المصادر أن لبنان تلقى تحذيرًا أمريكيًّا من عدم الاستجابة للمطالب الدولية تلك، وسط أجواء سلبية تلقاها لبنان حول الرد اللبناني ومقترح الرئيس نبيه ومهلة الأشهر المقبلة.

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يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، السبت، أنه أجرى اتصالات مع قيادة "حزب الله" من أجل حل مسألة السلاح، موضحًا أن "المفاوضات تتقدم، ولو ببطء، وأن هناك تجاوبًا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال".

وأضاف عون في تصريح له: "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقتين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان".

يذكر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك كان أكد في أكثر من مناسبة أن سحب سلاح "حزب الله" يعدّ تحديًا للبنان، وأن لا أحد يمكنه التعامل معه سوى الدولة اللبنانية، داعيًا إلى تسريع سحب سلاح الحزب.