بعد انتهاء الهدنة.. ما إستراتيجية إسرائيل التالية في حرب غزة؟

مع انتهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه بين اسرائيل وحركة حماس، استأنف الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية، وأشارت معلومات من سكان خان يونس إلى أن القصف استؤنف بعد 4 دقائق فقط من انتهاء الهدنة، ما زاد المخاوف بشأن اقتراب الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن إستراتيجية جديدة تم الكشف عنها، مؤخرًا، كمرحلة تالية من الحرب، حدد فيها الجيش الإسرائيلي خططاً لتقسيم غزة إلى عدة "مناطق إخلاء"، تشير إلى نية تأكيد السيطرة على المنطقة الجنوبية المكتظة بالسكان.

ويزعم الجيش الاسرائيلي أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تجنب تكرار القصف العشوائي الذي شهده شمال غزة. ومع ذلك، فإن تنفيذ حملات قصف متتالية أثار مخاوف بشأن بروتوكولات السلامة والإجلاء للمدنيين.

وعلى الرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي إرساله الإخطارات التحذيرية التي تسبق التفجيرات، فإن الواقع على الأرض يختلف، إذ لم تترك الضربات الجوية على خان يونس بعد وقت قصير من انتهاء وقف إطلاق النار للسكان سوى القليل من الوقت، إن وجد، للبحث عن ملجأ.

قد حثت المنشورات التي تم إسقاطها في المنطقة على الإخلاء إلى مناطق أكثر أمانًا، مع التركيز على النقل المقصود إلى رفح جنوب القطاع.

خان يونس

وبحسب الصحيفة، فإن تركيز الجيش الإسرائيلي على خان يونس ينبع من زعمه بأن القيادة الرئيسة لحماس، بما في ذلك يحيى السنوار، تعمل من خلال أنفاق تحت الأرض داخل المدينة، ونقلت عن اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي، أمير هايمان، أن هدف المرحلة الحالية هو تفكيك قدرات حماس العسكرية، ملمحًا إلى عملية برية وشيكة في أعقاب الهجمات الجوية المتواصلة.

ومع ذلك، فإن الإستراتيجية العسكرية المعلنة تشكل تهديدًا كبيرًا، إذ إنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في المنطقة الجنوبية المكتظة بالسكان، حيث يقيم ما يقدر بنحو مليوني شخص، نصفهم فروا من الشمال.