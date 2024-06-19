تونس.. السجن لمتورطين في ملف "التسفير دعما للإرهاب"

وأشارت إلى أن ذلك جاء "تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في هذا الملف، ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد".

وأضافت أنه وبناء على تلك المعطيات، "أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار جمعية مرحمة للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير".

وأوضحت أنه "تم إصدار بطاقة إيداع في حق أمين مال تلك الجمعية، الذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014؛ أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية".

وختمت بالقول إن "البحث ما زال مستمراً للكشف عن المتورطين كافة في عمليات التسفير".