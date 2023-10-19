اندلاع احتجاجات في المنطقة غضبًا من تفجير مستشفى غزة

وقالت إسرائيل إن التفجير سببه صاروخ فشلت حركة الجهاد الإسلامي في إطلاقه، وهو ما تنفيه الحركة.

وتسببت إراقة الدماء في إثارة حنق منطقة تعيش في أزمة منذ تنفيذ "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة هجومًا مباغتًا عبر الحدود على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو هجوم قُتل فيه 1400، واحتُجز فيه العشرات رهائن.

وتقول السلطات الصحية في غزة، إن أكثر من 3000 فلسطيني قُتلوا في القصف الذي ردت به إسرائيل.

وأُقيمت مسيرات في أنحاء إيران العدو اللدود لإسرائيل، والدولة الداعمة لحماس.

وفي عمّان تصدت شرطة مكافحة الشغب لآلاف المحتجين الأردنيين الذين اعتزموا تنظيم مسيرة نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين.

وأحرق محتجون في تونس أعلام إسرائيل والولايات المتحدة، وطالبوا بطرد السفيرين الأمريكي والفرنسي بسبب ما وصفوه بدعمهما غير المشروط لإسرائيل.

وخرج الآلاف في مسيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، وندد محمد علي الرماح من جماعة الحوثيين بما وصفها بأنها أكاذيب وكراهية إسرائيلية.

واحتشد الآلاف من المحتجين في ضاحية بيروت الجنوبية التي تسيطر عليها ميليشيات حزب الله اللبنانية، ولوّحوا بأعلام حزب الله، وفلسطين، ولبنان.

وتزداد المخاوف الأمنية في أغلب أنحاء أوروبا بسبب صراع إسرائيل وحماس، وهجمات من جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم داعش الإرهابي.