صحيفة إسرائيلية تكشف عدد الرهائن الأحياء في غزة

قدّر مسؤولون أمريكيون، أن يكون نحو 70 رهينة من المحتجزين في قطاع غزة قتلوا، وهو إحصاء يزيد بـ 25 عن الأرقام التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، وأن 50 شخصاً فقط لا يزالون أحياء.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن تقديرات الاستخبارات الأمريكية التي تعتمد جزئيًا على توقعات الاستخبارات الإسرائيلية، تشير إلى أن 70 شخصًا من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ليسوا أحياء، وأن 50 فقط ما زالوا على قيد الحياة.

ولفتت إلى أن المعلومات جمعت خلال محادثات الهدنة بين إسرائيل حماس برعاية الوسطاء.