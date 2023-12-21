إسرائيل تدرس تغيير اسم حربها على غزة.. لماذا؟

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن لجنة حكومية ستنظر الأسبوع المقبل في إطلاق اسم جديد على الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، بدلًا من "السيوف الحديدية".

وقد استعرضت القناة، ثلاثة أسماء بديلة، هي: حرب التكوين، ويشير إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليديًّا قراءته في "سمحات التوراة"، وهو العيد الذي كانت إسرائيل تحتفل به في الـ7 من أكتوبرعندما شنَّت "حماس" هجومها المفاجئ.

وثاني الأسماء هو حرب "سمحات التوراة": وهو العيد الذي تختتم به قراءة التوراة السنوية.

أما ثالث الأسماء المقترحة فهو "حرب الرياح"، وهو جزء من ترجمة الاسم العبري "mashiv haruach"، الذي يُترجم حرفيًّا إلى "هبوب الريح"، وهو جزء من صلاة قصيرة للمطر يبدأ اليهود في إسرائيل تقليديًّا في تلاوتها خلال عيد سمحات التوراة.

وذكرت "كان"، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشتكى لحكومته من اسم "السيوف الحديدية"، معتبرًا أنه "غير كافٍ للحرب، رغم أنه مناسب لعملية عسكرية".

وبحسب المحطة، فقد اقترح نتنياهو اسم "حرب غزة"، لكنه نُصِح بإعادة النظر فيه؛ لأن عنوانه في القدس هو "شارع عزة"، الاسم العبري لغزة.

وأشارت "كان" إلى أنه بات يُفضّل "حرب التكوين"، لأنه يبدو جيدًا باللغة الإنجليزية "Genesis War".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق في الـ 7 من أكتوبر عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ردًّا على هجوم غير مسبوق نفذته الحركة على إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصًا في الداخل الإسرائيلي.