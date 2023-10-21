تونس تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات المحلية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، البدء بتسجيل المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات المحلية، التي ستُجرى، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر، وهي آخر استحقاق في مسار أطلقه الرئيس قيس سعيّد في العام 2021.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة تونس، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "عملية تسجيل المرشحين ستستمر حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر، أما تسجيل الناخبين فسيستمر حتى 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل".

وأضاف بوعسكر: "يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين ليتم فتح باب فترة الطعون ثم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية، أما الحملة الانتخابية فستنطلق يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويكون يوم الصمت الانتخابي، يوم 23 من الشهر نفسه، و24 هو يوم الاقتراع".

وكان الرئيس التونسي قد قرر حل المجالس البلدية التي تم انتخابها، في العام 2018، وهي انتخابات فازت بها حركة النهضة، وذلك تمهيدًا لإجراء هذا الاستحقاق الذي سيفرز المجلس الأعلى للجهات والأقاليم أيضًا وهو الغرفة الثانية للبرلمان.