"مايكروسوفت" تعطل خدمات وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية

أعلنت شركة مايكروسوفت، الخميس، تعطيلها مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن خلصت مراجعة داخلية إلى وجود أدلة أولية تدعم تقارير إعلامية عن نظام مراقبة في غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الشركة بدأت المراجعة بعد أن نشرت صحيفة الغارديان مقالا في أغسطس/ آب عن اتهامات لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، وفق وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من كأس العالم 2026

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المراجعة، قالت مايكروسوفت إنها توصلت إلى دليل يدعم عناصر من تقرير الغارديان، بما يشمل تفاصيل بشأن استهلاك وزارة الدفاع الإسرائيلية لسعة تخزين آزور السحابية في هولندا واستخدامها خدمات الذكاء الاصطناعي.

وقال سميث في إحدى مدونات مايكروسوفت: "إننا لا نقدم التكنولوجيا للسماح بالمراقبة الجماعية للمدنيين".