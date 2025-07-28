قصف مسقط رأسه.. اعتقال اللواء عماد نفوري أبرز طياري نظام الأسد

ألقت قوات الأمن السوري في حلب، الأحد، القبض على اللواء طيار عماد نفوري الذي يعتبر من أبرز الطيارين العسكريين وقائدي الطلعات الجوية ضد المدن التي شاركت في الثورة ضد نظام الأسد.

وذكرت قناة "حلب اليوم" نقلاً عن مصادر خاصة قولها إن قوات الأمن اعتقلت اللواء عماد نفوري، الذي يعتبر أحد رموز النظام البائد، بعد عملية دقيقة في حلب.

وقالت القناة إن نظام الأسد نصّب نفوري، في عام 2021، قائداً لأركان القوات الجوية، وكان مسؤولًا عن الكثير من الجرائم والمجازر التي ارتكبت خلال سنوات الثورة.

وفي عام 2012 كان تفوري قائد "اللواء 17" المسؤول عن الكثير من الطلعات الجوية التي استهدفت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السابق، لدرجة أنه أشرف على غارة استهدفت مسقط رأسه، مدينة النبك، قتل فيها 6 من أقاربه.

وذكرت مصادر سورية أن نفوري كان من أبرز الطيارين والقادة العسكريين في مطار "السين" العسكري بريف حمص، والذي يُعدّ أحد المواقع الرئيسية المرتبطة بانتهاكات واسعة ضد المدنيين خلال الثورة.

وتصف المصادر السورية اللواء نفوري بأنه كان المسؤول الأول عن الطلعات الجوية في جميع المناطق الثائرة ضد نظام الأسد، منذ 2012.

وكان حساب "أرشيف الثورة السورية" قد كشف في منصة "إكس"، عن تقديمه معلومات للسلطات السورية حول نفور أدت إلى القبض عليه.

وقال الحساب إن نفوري استخدم الطيران الحربي النفاث على أوسع نطاق لقصف المناطق الثائرة، لافتاً إلى أن اللواء 17 بعدّ من أكثر الألوية الجوية التي شاركت طائراته في قصف الشعب السوري الثائر.