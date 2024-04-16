سعيد: تونس لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير الشرعيين (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، إن بلاده لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير الشرعيين ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقرا لهؤلاء.

جاء ذلك قبل ساعات من وصول رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، لمناقشة قضايا الهجرة في تونس والمنطقة.