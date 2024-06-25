مهرب ومفاوض.. من هو وفيق صفا الرجل الثاني في"حزب الله"؟

رجل موانئ وحدود

بحسب موقع الخزانة الأمريكية، فإن صفا "يستغل الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية لتسهيل سفر عناصر من الحزب".

وذكر موقع Ynet الناطق باللغة الإنجليزية والتابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن صفا شارك مع العضو الكبير في الحزب، محمد رعد، في محاولة تأمين الجنسية الأجنبية لأكثر من 100 عنصر، كان من المقرر إرسالهم في "مهام طويلة" إلى دول غربية أو عربية.

مُهرب

في ملف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وفيق صفا، نجد أنه يعد مسؤولًا عن عمليات تهريب شحنات من المخدرات والأسلحة.

مفاوض

شارك صفا في العام 2000، في لجنة مفاوضات أسسها في أثناء اختطاف 3 جنود إسرائيليين، هم بنيامين أبراهام وآدي أفيتان وعمر سويد، ممن أعيدت جثثهم في 2004 إلى إسرائيل بصفقة تبادل، وشارك بمفاوضات إعادة جنديي احتياط، خطفهما الحزب قبيل حرب لبنان الثانية في تموز 2006، هما إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف، وفي يوم إطلاق سراحهما في 16 يوليو 2008، رفض بشدة تقديم معلومات عنهما، ثم اتضح أنه أخفى مقتلهما، فتمت إعادتهما كجثتين يومها.

علاقات مع الجمارك

بحسب تقرير "التلغراف" نقلًا عن أحد موظفي المطار، المبلغين عن المخالفات، فإن لصفا علاقات وثيقة مع مديري قسم الجمارك، وهو "يأتي دائمًا إلى القسم" ويعمل مع قوات الأمن اللبنانية من خلال رئاسته لوحدة الاتصال والتنسيق في الحزب.

يشار إلى أن صفا، بحسب المعلومات المنشورة عنه بوسائل إعلام محلية لبنانية ودولية، مولود في 1960 في بلدة "زبدين" المجاورة لمدينة النبطية، جنوبي لبناني.