استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

نفذ 144 مستوطنا يهوديا الأربعاء، اقتحامات متتالية لباحات المسجد الأقصى المبارك، على فترتين في الصباح والمساء.

ودخل المستوطنون اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بذريعة السياحة، وتجولوا في الباحات، على شكل مجموعات متتالية برفقة حاخامات يهود متطرفين.

وأدى هؤلاء خلال تجوالهم في باحات الأقصى طقوسا تلمودية ودينية، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.