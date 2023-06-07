استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
نفذ 144 مستوطنا يهوديا الأربعاء، اقتحامات متتالية لباحات المسجد الأقصى المبارك، على فترتين في الصباح والمساء.
ودخل المستوطنون اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بذريعة السياحة، وتجولوا في الباحات، على شكل مجموعات متتالية برفقة حاخامات يهود متطرفين.
وأدى هؤلاء خلال تجوالهم في باحات الأقصى طقوسا تلمودية ودينية، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفاد حراس الأقصى لمراسل "إرم نيوز"، بأن اقتحامات الأقصى من قبل المستوطنين اليهود باتت أمرا متكررا ويوميا وبأعداد زادت في الآونة الأخيرة.
وأضاف الحراس، أن الشرطة الإسرائيلية، أكثر تعاونا وتساهلا مع المستوطنين، وتسمح لهم بممارسة الطقوس الدينية والتلمودية داخل باحات الأقصى.
وأكدوا أن الزيادة في أعداد المستوطنين باتت ملحوظة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية زمام الحكم.