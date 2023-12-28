تشييع الطفل محمود أبو هنية - قلقيلية
تشييع الطفل محمود أبو هنية - قلقيليةوكالة وفا

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف عمليات القتل في الضفة الغربية

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بـ"وضع حدٍّ لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية"، منددةً بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

تشييع الطفل محمود أبو هنية - قلقيلية
إصابات في اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة في الضفة

وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".

تشييع الطفل محمود أبو هنية - قلقيلية
شهادات من الضفة الغربية تصف عنف المستوطنين

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 300  فلسطيني بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

الضفة الغربية
طوفان الأقصى
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