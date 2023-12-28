الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف عمليات القتل في الضفة الغربية

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 300 فلسطيني بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.