الجيش الإسرائيلي يواصل نسف الأبراج السكنية في غزة

أنذر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سكان برج الجندي المجهول وسط مدينة غزة بالإخلاء تمهيدًا لقصفه، في ظل تصاعد عمليات القصف بشكلِ كبير في المدينة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، قال فيه إنه سيقصف برج الجندي المجهول، وسط حي الرمال بمدينة غزة، وهو البرج الذي يقع بجوار مخيم كبير يضم مئات الخيام، التي تؤوي آلاف النازحين من المدينة.

وجدد الجيش الإسرائيلي قصفه لمباني الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة، بعد أن استهدفها في وقت سابق من يوم الأحد.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مبنى المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية بعدد من الصواريخ، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء عمليات الاستهداف لهذا المكان.

وتفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بقصف مباني الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، وعلّق على مقطع فيديو يظهر قصفها بالقول: "الجامعة الإسلامية تدمرت، سنقضي على منابع التحريض والإرهاب".

كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لبرج التعليم وعمارة شراب في منطقة الكنز بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دمر الجيش الإسرائيلي برجين سكنيين وعددًا من المباني في مناطق متفرقة غرب ووسط مدينة غزة، ما فاقم من أزمة النزوح لعشرات آلاف الغزيين الذين اضطروا للفرار باتجاه مناطق وسط وجنوب القطاع.

وفي السياق قالت مصادر طبية فلسطينية إن 50 فلسطينيًا قتلوا منذ ساعات فجر اليوم الأحد جراء الغارات اﻹسرائيلية، غالبيتهم قضوا في غارات على المناطق الغربية من مدينة غزة.