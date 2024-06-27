مقتل قائد فرقة إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في مخيم جنين

قتل قائد فرقة قناصة إسرائيلي وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة، إثر تفجير عبوة وإطلاق نار فجر الخميس، في مخيم جنين بالضفة الغربية، بحسب منصات فلسطينية وعبرية.

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أنّ القوة الإسرائيليّة وقعت في كمين خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن مروحيات هبطت عند نقطة تفتيش الجلمة في الضفة الغربية بعد تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين، وقامت بإجلاء الجرحى والمصابين إلى المستشفيات.