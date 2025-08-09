قبل وصولها للحوثيين.. إحباط تهريب معدات موانئ في اليمن (صور)

أحبطت القوات الأمنية في جنوب اليمن، اليوم السبت، عملية تهريب رافعات نقل حاويات السفن، متجهة إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، غربي البلاد.

ونقل موقع "القوات المسلحة الجنوبية"، عن مصدر في عمليات قوات "الحزام الأمني"، أنه خلال عمليات التفتيش الروتيني للمركبات والشاحنات في حاجز أمني، شمال مدينة "الحوطة"، مركز محافظة "لحج"، اشتبه أفراد الأمن بإحدى الشاحنات.

وأشار إلى أن الشاحنة التي كانت تغطي حمولتها، خضعت للتفتيش، الأمر الذي أدى إلى العثور على رافعات مخصصة للموانئ البحرية.

ومن خلال التحقيقات الأولية مع سائق الشاحنة ومرافقه، تبيّن أن الرافعات نُقلت من أحد المستودعات في منطقة "الرباط" الواقعة بين محافظتي "لحج" و"عدن"، بهدف إيصالها إلى صنعاء ومنها إلى محافظة الحديدة، الواقعتين تحت سيطرة الحوثيين، وفقاً للمصدر.

وباشرت قوات "الحزام الأمني" إجراءاتها القانونية اللازمة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها.

وأكد المصدر، استمرار جهود القوات الأمنية في إحكام الرقابة على الطرقات، لمنع تهريب المعدّات أو المواد التي تُستغل بما يضرّ بالأمن والاستقرار.

وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية اليمنية، معمر الإرياني، بالإنجاز الأمني الذي حققته قوات الحزام الأمني في لحج في ضبط معدات كانت في طريقها للحوثيين.

واعتبر الوزير في تغريدة على منصة "إكس" عملية ضبط الرافعات "ضربة جديدة لمحاولاتها اليائسة لتغذية آلة الحرب التي تديرها بتوجيه ودعم إيراني، بعد النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات المحررة، في إحباط وضبط عدد من شحنات الأسلحة والمعدات، إضافة إلى كميات ضخمة من المخدرات والحشيش".

وخلال الأشهر الماضية، تعرّضت موانئ الحديدة المطلة على مياه البحر الأحمر، لسلسلة من الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما أدى إلى دمار واسع في أرصفة ورافعات ومرفقات ميناء الحديدة الرئيسي، وتراجع نشاطه إلى أدنى المستويات، مع لجوء الحوثيين إلى أسلوب مناولة البضائع بشكل بدائي.