بهجمات على أهداف إسرائيلية.. الحوثيون يردون على ضرب ميناء الحديدة

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، شنّ عمليات عسكرية جديدة على أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات على هجوم إسرائيلي طال ميناء الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن 5 طائرات مسيّرة استهدفت مطار بن غوريون ومطار رامون وميناء أم الرشراش وهدفين آخرين، أحدهما عسكري في منطقة يافا، والآخر حيوي في منطقة أسدود بإسرائيل.

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وأكد أن العملية "حققت أهدافها بنجاح"، مشيرًا إلى استعدادهم لمواجهة "أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى منعهم من أداء واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

ولفت المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إلى استمرار عملياتهم العسكرية، "التي لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتأتي هجمات الحوثيين، بعد ساعات من هجوم إسرائيلي بواسطة طائرات مسيّرة، طال "ميناء الحديدة وعدة أهداف حيوية يستخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية"، وفقًا للجيش الإسرائيلي.