تزامنا مع انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

أعلنت إسرائيل، فرض إغلاق شامل على مدن الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، يوم الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه "وبناء على تقييم الوضع وتوصية المنظومة الأمنية، صادق المستوى السياسي في إسرائيل على فرض إغلاق عام على منطقة الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات".

وأضاف: "سيبدأ الإغلاق في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون مرهوناً بتقييم الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية".

كما قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، بعد الهجومين اللذين وقعا مؤخراً واستهدفا جنودا ومستوطنين إسرائيليين بالقرب من مدينة الخليل وأريحا.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصعيداً كبيراً منذ نحو شهر، حيث وقعت عمليات إطلاق النار، ودهس وطعن.

