إسرائيل تنفي تهمة الإبادة الجماعية أمام "العدل الدولية"

قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها.

وتابع تال بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية للمحكمة في اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" خلال هجومها على حركة حماس في غزة: "يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير".

وقال المستشار تال بيكر لمحكمة العدل الدولية إن "مقدمة الطلب تسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

وأضاف بيكر، ردًا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في هجومها على قطاع غزة، بأن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".