تأثير الدومينو.. تحذير من تمدد الصراع السوداني إلى دول الجوار

حذر تحليل لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، نشر الاثنين، من التأثيرات المحتملة للصراع العسكري في السودان على تفجير الأوضاع في دول الجوار كتشاد وأفريقيا الوسطى.

وقال كاتب التحليل فولاهانمي آينا، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "في الواقع، هناك احتمال قوي بأن يكون للحرب في السودان تأثير الدومينو عبر حوض تشاد والساحل الأفريقي المضطرب بالفعل". وتابع: "نظرًا لقرب السودان من تشاد- البلد الذي عانى من الأنشطة المدمرة للجماعات المتطرفة بما في ذلك بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا على مدار العقد الماضي، وأيضا جمهورية أفريقيا الوسطى، وبالنظر إلى الاقتتال الداخلي في المناطق الحضرية في البلاد، مثل منطقتي الخرطوم ودارفور، وما يتبعها من نزوح جماعي، فسيكون للحرب عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين".

انتشار الأسلحة

وأضاف الكاتب: " تتمثل إحدى نتائج الصراع السوداني في الانتشار المتوقع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع أنحاء المنطقة؛ وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى اتساع تجارة الأسلحة غير المشروعة بسبب إنشاء ممرات تهريب جديدة. وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا بسبب الحدود الرخوة في المنطقة، والناتجة عن الانتشار الواسع للأماكن المتنازع عليها، كما هي الحال في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا".

ويتابع: " تعزز هذه المناطق المتنازع عليها مخاطر وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، مثل أيدي الجماعات المتطرفة".