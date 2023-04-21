بلينكن يكثف اتصالاته بشأن هدنة في السودان

كثّف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاته الدبلوماسية المتعلقة بالوضع في السودان، وتحدّث خصوصا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع بهدف التوصل إلى وقف قصير لإطلاق النار، حسب ما أعلن المتحدث باسمه.

واتصل بلينكن في شكل منفصل بالفريق أول عبد الفتاح البرهان وبمحمد حمدان دقلو لحضهما على "وقف لإطلاق النار وفرضه في كلّ أنحاء البلاد حتى نهاية عيد الفطر"، أي الأحد، حسب ما قال المتحدث فيدانت باتيل في بيان.

كما شارك في اجتماع وزاري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد وشركاء آخرين طالبوا "بالإجماع" بوقف المعارك بمناسبة العيد.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنّ هذه الهدنة يجب أن "تخفّف معاناة الشعب السوداني وتمهّد الطريق لوقف إطلاق النار على المدى الطويل".

وتأتي هذه المناشدة بعد ساعات على دعوة مماثلة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يكثّف أيضًا المشاورات الدبلوماسية توصّلا إلى وقف للمعارك التي تشهدها البلاد منذ ستة أيام.

وأضاف باتيل: "المجتمع الإقليمي والدولي يتحدّث بصوت واحد للمطالبة بإنهاء العنف ويطالب بأن يسمع الزعيمان العسكريان ذلك الصوت".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الولايات المتحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.