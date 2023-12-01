مقتل 178 في القصف الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 178 فلسطينيا قتلوا و589 آخرين أصيبوا في الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، واستئناف الحرب.

واستأنف الجيش الإسرائيلي اليوم القتال بشكل عنيف جدًا على طول المحافظات في قطاع غزة، بعد تعثّر المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية، ومصرية، ورعاية أمريكية.

فقد بدأت الطائرات الإسرائيلية قصف عدد من المنازل والمنشآت، تحديدًا في مدينتي رفح وخانيونس، فضلًا عن استئناف الاشتباكات في عدة محاور منها: محور شمال غرب غزة، وشمال شرق غزة، وشرق المحافظة الوسطى.