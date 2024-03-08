العراق.. مسرحية تطيح بمدير مدرسة في واسط (فيديو وصور)

وبدوره، قال التربوي علي عبد مويع، إن "القرار مجحف بحق مدير مدرسة ابتدائية، وهو بمثابة تكميم أفواه"، متسائلاً: "هل المسرحية خدشت مشاعر الأحزاب أو السياسيين المتحزبين ليُتخذ هذا القرار الذي أغضب جميع الكوادر التربوية في محافظة واسط؟".

وأشار، لـ"إرم نيوز"، إلى أن "58 مدرسة في الدجيلي أعلنت تضامنها مع مدير المدرسة، مطالبةً وزارة التربية التراجع عن القرار، ومهدةً بالتصعيد وتنظيم اعتصامات في المدارس كافة".