العراق.. مسرحية تطيح بمدير مدرسة في واسط (فيديو وصور)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسرحية مدرسية مثيرة للجدل، تناولت واقع العراق ومواجهة الإرهاب والأحزاب، ما تسببت بإعفاء مدير مدرسة من منصبه في ناحية الدجيلي بمحافظة واسط.
وقال خالد جاسم، مدير مدرسة "أبو خديجة الدلفي" في ناحية الدجيلي بمحافظة واسط العراقية، لـ"إرم نيوز": "أحيا الطلاب عيد المعلم بعرض مسرحي مدرسي، أردنا من خلاله إيصال رسالة مظلومية العراق وما يمر به من صعاب عبر مراحل عدة، من إرهاب وطائفية وفساد وسيطرة الأحزاب على البلاد".
وأضاف: "كان الأمر طبيعياً، وانتهى يوم الاحتفال بشكل اعتيادي، وقوبل العرض المسرحي بإقبال ومحبة الجميع، إلا أنني فوجئت بتوجيهات مديرية تربية واسط بإعفائي عن منصبي وقرض عقوبة".
وبدوره، قال التربوي علي عبد مويع، إن "القرار مجحف بحق مدير مدرسة ابتدائية، وهو بمثابة تكميم أفواه"، متسائلاً: "هل المسرحية خدشت مشاعر الأحزاب أو السياسيين المتحزبين ليُتخذ هذا القرار الذي أغضب جميع الكوادر التربوية في محافظة واسط؟".
وأشار، لـ"إرم نيوز"، إلى أن "58 مدرسة في الدجيلي أعلنت تضامنها مع مدير المدرسة، مطالبةً وزارة التربية التراجع عن القرار، ومهدةً بالتصعيد وتنظيم اعتصامات في المدارس كافة".
وتابع مويع: "كلنا مع الأستاذ نجم، ولو كلفنا الأمر تقديم استقالة جماعية وترك المدارس ليبقى مصير طلبة الناحية مجهولاً".خ