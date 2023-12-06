"أم المعارك" في خان يونس.. هل تغير وجه الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

يرى خبراء ومحللون عسكريون تحدثوا لـ "إرم نيوز" أن الحرب دخلت مرحلة حساسة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام والجهاد الإسلامي، وقد تظهر بوادر نتائج معركة خان يونس خلال أقل من أسبوع نظرا لطبيعة مسرح العمليات ودخول الطرفين في مواجهة مباشرة.

وبعد نحو شهرين من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وضع مخطط الحرب الإسرائيلي مدينة خان يونس كمركز ثقل لحماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

ويوضح الخبراء والمحللون العسكريون بشكل مبسط مفهوم مركز الثقل الذي يتم تحديده في مرحلة التصميم العملياتي في التخطيط العسكري، بأنه "المحور الذي ترتكز عليه قوة وقدرات العدو على المستوى الإستراتيجي والعملياتي، وهو النقطة التي يرتكز عليها توازن العدو وكامل قدراته، فإذا تم تحديده، يتم استهدافه ومهاجمته للإخلال بتوازن العدو، وبالتالي هزيمته".

مركز ثقل إستراتيجي

الجيش الإسرائيلي ومن خلال معطيات الـ 48 ساعة الأخيرة، كثف القصف على خان يونس ومحيطها، وبدأ هجومه البري على المدينة، في دلالة على أنها اعتبرت من قبله مركز ثقل إستراتيجي، من خلال تواجد قيادات حماس وباقي الفصائل فيها، وكذلك مركز القيادة والسيطرة الرئيس، كما تمثل أيضا مركز الثقل العملياتي، وذلك لتواجد وتمركز القوات الرئيسة للفصائل الفلسطينية ومخازن الذخائر ومواقع الاحتفاظ بالأسرى في خان يونس.

وبتحليل مسرح العمليات، وهو هنا مدينة خان يونس عسكريا، يتبين أنها منطقة مبانٍ كثيفة متلاصقة بمختلف الارتفاعات، تفصلها شوارع ضيقة جدا، ما يجبر الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عمليات عسكرية تسمى بعمليات القتال بالمناطق المبنية Close-quarters combat (CQC) or close-quarters battle (CQB) بمفهوم القتال القريب من المناطق الضيقة، الذي تتخصص به القوات الخاصة على نحو أكثر من القوات البرية التقليدية.

ولذلك أعلن الجيش الإسرائيلي قبل يومين دخول لواء كفير الحرب، وهو لواء مشاة النخبة المتخصص في القتال في المناطق المبنية ومعارك القتال القريب، وينفذ عمليات قوات خاصة، وفقا للخبراء والمحللين العسكريين.

خسائر الطرفين

هذا النوع من العمليات القتالية يوقع بالضرورة خسائر كبيرة بطرفي المعركة، خاصة القوة المهاجمة المتمثلة بالجيش الإسرائيلي، وذلك لكونه يدخل مكشوفا، بينما تتحصن وتتمترس قوة الدفاع المتمثلة بمقاتلي الفصائل في مواقعها، وتكون لها الأفضلية في اعتراض تقدم قوة الهجوم.

ومن المحتمل أن تكون إمكانية دخول مقاتلي الفصائل إلى الأنفاق ثم الخروج للعودة للقتال صعبة من ناحية عملياتية، وذلك لأن القدرة على المناورة وحركة القوات ستكون محدودة؛ لأنها منطقة قتال ضيقة، بحسب الخبراء والمحللين.

وما يجبر الفصائل على عدم دخول الأنفاق هو عدم استطاعتها ترك مواقع تمركزها ونقاط الاشتباك؛ لأنها تنفذ عمليات صد هجوم لمنع الجيش الإسرائيلي من التوغل والتقدم وتحقيق السيطرة.

وفي الوقت ذاته، تطوق القوات الإسرائيلية وتحاصر مدينة خان يونس وتشتبك مع سرايا القدس والقسام في أحياء ومخيم خان يونس جنوبي القطاع مع تكثيف القصف الجوي على شمال القطاع في عملية تهدف إلى شل حركة المقاتلين بين الشمال والجنوب حتى من خلال الأنفاق.

معركة فاصلة وحاسمة

قد تكون معركة خان يونس معركة فاصلة وحاسمة تؤثر على مجرى الحرب بالكامل، فأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من داخل ومحيط خان يونس يعتبر عسكريا هزيمة وفشلا في تدمير مركز ثقل الفصائل الفلسطينية.

وفي حال لم تتمكن هذه الفصائل من صد الهجوم من خلال إيقاع خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية على الأرض لإجبارها على التراجع فقد يتم تشديد الحصار عليها واستمرار التوغل.

الدعم الغربي خلال الأيام القليلة الماضية تركز على تزويد إسرائيل بقدرات وأنظمة الاستطلاع الجوي الذي يتركز الآن على وسط وشرق خان يونس لإسناد القوات الإسرائيلية على الأرض من خلال عمليات التصوير والمسح الجوي لموقع ومحيط المعركة ورصد إشارات ومواقع اتصالات وتحركات المقاتلين، ما يصعب على مقاتلي الفصائل الفلسطينية استخدام أي من أجهزة الاتصال، الأمر الذي سيؤثر على اتصال وربط مراكز القيادة والسيطرة مع المقاتلين.