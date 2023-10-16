محمود عباس: أفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني

وقالت الوكالة "أكد الرئيس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".

كما شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك."

وجدد عباس الرفض الكامل لتهجير أبناء قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.