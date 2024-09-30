الجيش الإسرائيلي يقول في بيان إنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت

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العالم العربي

معاريف: مادة "غامضة" على يد نصر الله قادت لمكانه

معاريف: مادة "غامضة" على يد نصر الله قادت لمكانه
الغارة الإسرائيلية على مقر "حزب الله"المصدر: رويترز
فريد كمال
فريد كمال
30 سبتمبر 2024، 5:57 ص

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن معلومات مثيرة جديدة حول اغتيال زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، موضحة أن رجلًا قابل نصر الله وصافحه، ليلطخ يديه بمادة سمحت لإسرائيل بتتبع مكانه.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب انتظرت دقيقتين فقط لتحديد مكان نصر الله، والتأكد من وجوده في المقر. وبعدها بدقائق قليلة قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المقر. 

وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، إنه تم انتشال جثة نصر الله من موقع الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت وهي سليمة.

وجرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات بيروت، ومن المتوقع أن يتم تشييع نصر الله غدًا. 

وبحسب التقارير، يبدو أن نصر الله توفي جرّاء الاختناق، بسبب وجوده في مكان لا تهوية فيه. 

ويُعتقد أن نصر الله دخل إلى غرفة داخلية بعد قصف الطيران، حيث تسربت الغازات السامة وقُتل جرّاء استنشاقها.

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