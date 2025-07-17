‌‏بيان للعشائر البدوية السورية يعلن النفير العام والتوجه إلى السويداء

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أعلنت النفير العام.. العشائر البدوية تهاجم مدينة السويداء (فيديو)

أعلنت النفير العام.. العشائر البدوية تهاجم مدينة السويداء (فيديو)
مركز مدينة السويداء المصدر: ا ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 11:15 م

أعلنت مجموعات مسلحة من العشائر البدوية سيطرتها على دوّار العنقود، الواقع عند مدخل مدينة السويداء جنوبي العاصمة دمشق في إطار تحركها للتقدم نحو وسط المدينة.

‌‏وفي السياق ذاته، أعلنت العشائر البدوية السورية في بيان النفير العام والتوجه إلى مدينة السويداء.

 

 

وكانت  وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن قائد عسكري من  البدو السوريين أن مقاتلين من البدو شنوا هجوما جديدا في محافظة  السويداء السورية على مقاتلين من الدروز، على الرغم من الهدنة التي أُعلن عنها أمس لإنهاء أيام من القتال الدامي.

وأوضح القائد أن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية وليس على البدو، وأضاف أن مقاتلي البدو يسعون لتحرير أفراد منهم احتجزتهم جماعات مسلحة درزية في الأيام الأخيرة.

  وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت أن هناك حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وقالت إن ذلك جاء "بعد اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون ضد المدنيين، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحقهم".

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