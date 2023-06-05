خلال مطاردة.. وفاة طفل فلسطيني برصاصة إسرائيلية في الرأس‎‎

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، وفاة الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي، ويبلغ من العمر 3 أعوام، متأثراً بإصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب الطفل ووالده، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية، أثناء تواجدهما أمام منزلهما الواقع في قرية "النبي صالح" غرب رام الله، والقريب من حاجز عسكري إسرائيلي.

وبحسب مصادر، تعرض الطفل التميمي ووالده للإصابة، خلال مطاردة الجيش الإسرائيلي لمركبة فلسطينية عند مدخل البلدة.