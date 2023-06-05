خلال مطاردة.. وفاة طفل فلسطيني برصاصة إسرائيلية في الرأس
أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، وفاة الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي، ويبلغ من العمر 3 أعوام، متأثراً بإصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب الطفل ووالده، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية، أثناء تواجدهما أمام منزلهما الواقع في قرية "النبي صالح" غرب رام الله، والقريب من حاجز عسكري إسرائيلي.
وبحسب مصادر، تعرض الطفل التميمي ووالده للإصابة، خلال مطاردة الجيش الإسرائيلي لمركبة فلسطينية عند مدخل البلدة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي صوب المركبة، ما أدى لإصابة الطفل برصاصة في رأسه، فيما أصيب والده برصاصة في كتفه.
ونقل الطفل للعلاج في مستشفى إسرائيلي قبل إعلان وفاته، بينما نقل والده إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية.
وسيوارى جثمان الطفل الثرى في مقبرة القرية، غداً الثلاثاء، بعد تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز رنتيس غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي.
وترفع وفاة الطفل التميمي عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة برصاص إسرائيلي إلى 28 طفلاً، منذ بداية العام الجاري.